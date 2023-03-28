Alaşehir'in 21 mahallesine otobüs durağı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir'de 21 mahalleye yeni otobüs durakları kazandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Alaşehir ilçesinde vatandaşlardan gelen durak talepleri sonrası belirlenen mahallelerde sac panel durak montaj faaliyetlerini tamamladı. Ekipler, Alaşehir'de Caberfakılı, Gülpınar, Ilıca, Işıklar, İsmetiye, Dağarlar, Horzumalayaka, Karadağ, Toygar, Kasaplı, Kavaklıdere, Killik, Matarlı, Sarıpınar, Serinyayla, Şahyar, Uluderbent, Yeniköy, Delemenler, Baklacı ve Barış Mahallelerinde yeni durakları hizmete sundu. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, çalışma hakkında yaptığı bilgilendirmede, vatandaşlardan gelen talepler ve mahallelerin ihtiyaçları dahilinde yerinde tespit yapılarak, durak montaj faaliyetlerine diğer ilçelerde de devam edeceklerini belirtti.