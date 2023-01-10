Alaşehir'in 25 milyonluk güneş enerjisi santralinde ilk kazma vuruldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçtiğimiz ekim ayında Alaşehir ileri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine 1 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kazandırılacağının müjdesini vermesinin ardından projede ilk kazma vuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Alaşehir merkezine 43 milyon TL yatırım bedeli ile çevre dostu üst düzey bir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü, tesise 1 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. Geçtiğimiz Ekim ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Büyükşehir Belediye Meclisinde müjdesini verdiği projede ilk kazma vuruldu. Yatırımın maliyeti yaklaşık 25 milyon TL olacak.

Alaşehir ve bölge için önemli bir proje

Yüklenici firmanın tesviye çalışmalarına başladığını belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Alaşehir merkezine 43 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiğimiz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimizde güneş enerjisi santrali kurulacağı müjdesini geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, meclis üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşmıştı. 25 milyon TL ihale bedeli olan işimizde ilk kazma vuruldu. 2 bin 895 panelin kurulacağı bu çalışmamız ile hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de buradan elde edilen gelir ile Manisa'ya yatırımlar yapılacak. Çalışmalarımızın Manisa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, burada görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.