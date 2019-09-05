Alaşehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından sayı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından ilçe protokolü Alaşehir Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikteki törende ilçe protokolü tarafından karanfiller bırakılarak dualar edildi. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "30 Ekim 1918 tarihinde Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, yüzlerce yıldır Anadolu coğrafyasını mesken tutmuş ve kendine yurt edinmiş olan bir millete vurulmaya çalışılan bir zincirdi bizler için. Bağımsızlığa ve özgürlüğe alışkın bu millet, Mehmet Akif'in de İstiklal Marşımızda, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!' dizesinde belirttiği gibi bu boyunduruğu kabul etmemiş ve 'Kükremiş sel gibi, enginlere sığmadan' baş kaldırmıştır. İşgal yıllarında derinlerde başlayan bu isyan, 16 Ağustos 1919 tarihinde düzenlenen Alaşehir Kongre'sinde alınan kararlarla büyük bir çığlık haline gelmiş ve Milli Mücadelenin sesi olmuştur. 24 Haziran 1920 tarihinde Yunan ordusunun Alaşehir Belediye binasına gelmesiyle başlayan işgal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü kazanılan Büyük Zafer'le sona yaklaşmış, 5 Eylül sabahı Türk ordusunun Alaşehir'e girmesiyle son bulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya bağımsızlık, ya ölüm' parolasını kabul ederek bağımsızlığımız için canlarını hiçe sayan atalarımız, bizlere bu kutsal toprakları emanet etmişlerdir. Bizler de bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmak için üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getireceğiz. Kurtuluşumuzun 97. yıl dönümünde bağımsızlığımız için savaşan öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve canlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan size minnettardır" dedi.