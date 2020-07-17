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Alaşehir'in gururu oldu

Alaşehirli emekli bankacı Önder Kömürcüoğlu’nun oğlu olan FİFA kokartlı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yan hakemliğini yapacak.

Alaşehirli emekli bankacı Önder Kömürcüoğlu'nun oğlu olan FİFA kokartlı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yan hakemliğini yapacak. Kömürcüoğlu'nun yan hakem olarak görevlendirilmesi ilçede mutlulukla karşılandı.


Alaşehir'de oturan emekli bankacı Önder Kömürcüoğlu'nun oğlu olan ve Menemen'de oturan Cevdet Kömürcüoğlu, Alaşehir'i gururla temsil edecek. Süper lig yardımcı hakemlerinden FİFA kokartlı Cevdet Kömürcüoğlu pazar günü oynanacak olan derbi maçında yan hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 19 Temmuz 2020 Saat: 21.00'de oynanacak maçı FİFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler yönetecek. Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyancan ise karşılaşmanın yardımcı hakemleri olarak görevlendirildi. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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