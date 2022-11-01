Alaşehirli öğrenciler Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar' isimli resim yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bir enerji şirketi tarafından Türkiye genelinde 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Yeşil Bir Dünya Benimle Başlar" isimli resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Alaşehir Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören iki öğrenci Yeşil bir dünya temalı kuru boya ve keçeli kalem çalışması resimleriyle Türkiye derecesi yaptı. 26 Ekim günü açıklanan değerlendirme sonuçlarında 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Özdemir 'En özgün resim' dalında Türkiye birincisi olurken, 8. sınıf öğrencisi Elif Nuran Kara, 13-16 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Değerlendirme sonunda birinci olan Ayşenur Özdemir tablet bilgisayar, ikinci olan Elif Nuran Kara çizim tableti ile ödüllendirildi.

Türkiye derecesi yapan öğrencilerin eğitimlerini veren Görsel Sanatlar Öğretmeni İpek Yeşil ve Alaşehir BİLSEM Müdürü Halil Yılmaz, öğrencilerle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i makamında ziyaret etti. Hüseyin Güneş öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, "Öğrencilerimiz sizlerin rehberliğinde Türkiye derecesi yaptılar. Alaşehir'in adını tüm Türkiye'ye duyurdular. Alaşehir'in gururu oldular. Öğrencilerimizi bu başarıyı yaşattıkları için kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.