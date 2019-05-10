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Alaşehir'in kırsal mahallelerinde yol çalışması

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Kestanederesi ve Dağarlar mahallelerinde Alaşehir Belediyesi tarafından yol yapım ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kestanederesi ve Dağarlar mahallelerinde Alaşehir Belediyesi tarafından yol yapım ve genişletme çalışmaları başlatıldı.


Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kırsal mahallelerde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlandı. Alaşehir'de bozuk yol bırakılmaması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kestanederesi ve Dağlar mahallelerinin yolları genişletiliyor. Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Her gün zamana bağlı olarak 2 veya 3 mahalleyi ziyaret ediyoruz. Mahallelerin eksiklerini yerinde görüp tespit ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz Kestanederesi ve Dağarlar mahallelerini ziyaret ettik. Mahallerimizin eksiklerini bir bir tamamlıyoruz. Tüm mahallerimizi ziyaret edeceğiz ve eksiklerini tamamlayacağız" dedi.

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