Alaşehir'in küçük ressamlarından büyük başarı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitim-öğretim gören 5. sınıf öğrencisi Mehlika Uçar ve 6. sınıf öğrencisi Kübra Adlığ, Türkiye geneli düzenlenen iki ayrı resim yarışmasında birinci olarak, büyük başarıya imza attılar.

Alaşehir Kavaklıdere Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehlika Uçar, İzmit Cihan Hastanesi tarafından Türkiye genelinden bin 750 öğrencinin katılım gösterdiği “Dinazorlar Günümüzde Yaşasaydı“ konulu resim yarışmasında bin 750 öğrenci arasından Türkiye birincisi oldu. Yine aynı okuldan 6. sınıf öğrencisi Kübra Adlığ, özel bir firma gerçekleştirilen “Hayalimdeki Tatil “ konulu resim yarışmasında yaptığı resim ile Türkiye birincisi olmayı başardı. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esma Sağlam danışmanlığında yaptıkları resimler ile Türkiye birincisi olan öğrenciler Mehlika Uçar ve Kübra Adlığ, okul müdürleri Esat Savaş ile birlikte Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i ziyaret etti. Ziyarette Güneş, bu başarı her kişinin hayal edip de yaşayamadığı bir başarıdır. Bu tür etkinlikler elbette özel bir yetenektir, ancak yeteneklerde işlenirse meyvesini verir. Önemli olan bu tür etkinlikleri takip edip katılabilmek, içimizde yaşayan özel yetenekleri yakalayabilmektir. Bu yüzden başta öğretmenimizi bu yetenekli öğrencilerimiz, yakalayabildiği ve bu etkinliğe katılmalarını sağladığı ve başarıyı yakalattığı için öğrencilerimizi de bu yeteneklerini sergileyerek, yarışmaya katılma başarısını gösterdikleri ve Türkiye genelinde Alaşehir'in gururu oldukları için tebrik ediyorum" dedi.