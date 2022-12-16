Alaşehir'in marka şehir çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası 2023-2026 dönemi stratejik planlama toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ilçeyi marka şehir haline getirmek için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken kalkınmanın 3 şartının 3T olarak adlandırdıkları tarım, termal ve turizmden geçtiğine dikkat çekti.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halil Koç, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı çalışma programı değerlendirildi. Yapılan ve yapılamayan, devam eden çalışmalar anlatılırken, katılımcılar Alaşehir'in sorunlarını ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

"Kalkınmanın şartı 3T"

Alaşehir'in kalkınması için 3T Olarak tanımlanan Tarım, Turizm ve Termal enerjinin geliştirilmesinin şart olduğunu dile getiren Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözüyle başladığı konuşmasında, “Alaşehir'i marka şehir yapmak için çalışıyoruz. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak marka ürünler ve bu marka ürünlerle birlikte marka şehrimizi oluşturmak istiyoruz. Çünkü kalkınan ve refaha eren şehirler marka şehirler olabilir. 2019-2022 stratejik plan çalışmamızda kapama yemeği, Alaşehir ekmeği, Alaşehir Asma Yaprağının coğrafi işaretlerini aldık. Sultani Üzüme coğrafi işaret alma çalışmalarımız sürüyor. Cennet Elması coğrafi işaret çalışmaları için numuneler alındı. Sonuçları bekliyoruz. Jeotermal enerji ile sağlıklı meyve kurutması projesi çalışmaları, bu tür yatırımları iş insanları ve bu alanda yatırım yapacak olan yatırımcılardan yeni yatırımlar bekliyoruz. Alaşehir'e ne kadar katma değer katabilirsek o kadar refah seviyemiz artacaktır. Eğitim alanında 2 yıllık yüksek okumuzun 4 yıllık fakülte olarak hizmet vermesi için çalışmalarımız sürüyor. Vizyonumuz ilçemizi tarım ürünleri ticaretinde cazibe merkezi haline getirmek. İlçemize has ürünlere iç ve dış pazarda koruma sağlamak. Bu yolla ilçe ticaretinin hacmini artırarak iş insanlarımızın ve halkımızın gelir seviyesini ve yaşam standartlarını yükseltmeye katkıda bulunmak. Bu çalışmaları kaymakamlığımız, belediyemiz, iş insanlarımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve kurumlarımızla beraber yapacağız. TOBB olarak Alaşehir'de bir okul yapacağız." dedi.

"Çalışmalara destek vereceğiz"

Toplantıda bir konuşma yapan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise şunları söyledi: "Alaşehir'imizin güç ve potansiyeline merkezi idare olarak destek vereceğiz. Çalışmaların hayata geçirilmesine destek vereceğiz. Alaşehir'imize bu hizmetleri kazandırmak, halkımızın hizmetine sunmak için işbirliği içerisinde çalışacağız."

Toplantıda katılımcılar Alaşehir'in kalkınması ve refahının artırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.