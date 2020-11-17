İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehir'in tarihi çınarı Ayşe nine 107 yaşında vefat etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin en yaşlı kadını olarak bilinen Ayşe Şercan, 107 yaşında hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin en yaşlı kadını olarak bilinen Ayşe Şercan, 107 yaşında hayatını kaybetti. Şercan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Ayşe Şercan, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Evinde hayatını kaybeden Şercan için Yıldız Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şercan kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi. 4 çocuk ve 8 torun sahibi olan Şercan'ın Atatürk'ü 4 kez gördüğü belirtilirken, cenaze sonrasında yakınlarına baş sağlığı dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in canlı tarihi Ayşe Şercan'nın anlattıklarıyla Atatürk'ü dinlediklerini ve onun hikayeleriyle büyüdüklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.