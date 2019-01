Alaşehir'in yollarına 33 milyon liralık yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde Alaşehir'de asfalt ve kilit parke çalışmasına 33 milyon liralık yatırım yaptı.

Manisa'nın 17 ilçesinde önemli yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt ve kilit parke çalışmasına da büyük önem veriyor. Bu kapsamda geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde il genelinde bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenilen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde de kilit parke ve asfalt çalışmasına tam 33 milyon liralık yatırım yaptı. Yazın toz toprak içerisinde, kışın da çamur içerisinde olan yollar Manisa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla modern bir görünüm kazandı.

Geride kalan 5 yıllık görev sürecinde canla başla çalışarak Manisalılara hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte vatandaşlarımız özellikle de köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizdeki hemşehrilerimiz yazın tozlu, kışın çamurlu yollardan kurtulsun diyerek muazzam bir kilit parke çalışması yaptık. Geride bıraktığımız sürede Alaşehir ilçemizde yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla mahallelerimize 350 bin metrekare kilit parke döşedik” dedi.

Yapılan asfalt çalışması hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Ulaşımın konforlu ve güvenli olması için yaklaşık 22 milyon lira kaynak ayırarak 200 kilometre asfalt çalışmasını hayata geçirdik. anlamda ilçedeki asfalt ve kilit çalışmasına 33 milyon liralık yatırım yaptık” diye konuştu.

İstasyon Mahallesinde altyapı çalışmaları

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde devam eden hizmetler kapsamında İstasyon Mahallesinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgiler alan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”87 mahallemizin her bir alanında ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin daha yaşanılabilir bir yer olması için bir baştan bir başa ele alarak yollarından, kaldırımlarına parklarından bahçelerine sosyal faaliyetlerinden muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya kadar her alanda ilçemize ve halkımıza yakışanı gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Her şeyden önce sorunların bir parçası olan değil sorun çözen bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktığımızın altını çizmek istiyorum. Sizlerden aldığım güçle ülkemizin, özellikle yerel yönetimlerin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen hiçbir sızlanmayı hiçbir şikayeti dile getirmeden hizmet azmimizi ve inancımızı artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim ortak paydamız taşına toprağına aşık olduğumuz memleketimiz. Çalışmalarda desteklerini bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.