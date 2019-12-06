Alaşehir'in yöresel ürünleri Ankara'da sergilendi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan ve seçimi kazandıktan sonra kurulmasında öncülük yaptığı Alaşehir Kadın Kooperatifi Ankara'da Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da ziyarette etiği stantta Alaşehir'in yöresel ürünleri sergilendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl, Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi merkezinde Türkiye Kooperatifler Fuarı açıldı. Fuara Alaşehir Kadın Kooperatifi de katılarak, sergi açtı. Alaşehir Kadın Kooperatifi, Alaşehirli kadınların Alaşehir'e özgü ürettikleri tarhana, üzüm reçeli, kuru üzüm, üzüm pestili, yaprak, pekmez gibi gıda maddeleri, Alaşehir'in dünyaca ünlü maden suyu, kadınların el emeği göz nuru dikiş nakış çalışmaları stantta satışa sunuldu. Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ve iki kooperatif üyesi üç gün sürecek olan fuarda Alaşehirli, kadınlar adına satışlar yapacak. Alaşehir Kadın Kooperatifi kurucu üyesi Selen Öküzcüoğlu, "Belediye başkanımızın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan kadın kooperatifini belediye başkanımızın destekleri ile Alaşehir'de kurduk. Alaşehirli kadınlarımızın evlerinde ürettikleri gıda ve el emeklerini kooperatifimiz kanalıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan kooperatif fuarında satışlar yaptık. Kooperatifimizin standını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ise "Öncelikle kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Seçim vaatlerimiz arasında ilk icraatlarımızdan birisi kooperatifleşme olacaktı. Bunu gerçekleştirdik. Bizim için kadınların kooperatifleşmesi çok önemli. Çünkü biz kadınlarımızı ekonomide, erkeği ile omuz omuza mücadele eder durumda görmek istiyoruz. Atamız seçme seçilme hakkını Fransa'dan ve Avrupa'nın bir çok ülkesinden önce vermiş. Ulu önderimizin bize emanet ettiği kadınlarımıza sahip çıkmakta bizim görevimiz. Artık her evde üreten bir atölye olmasını istiyoruz. Üretilen ürünleri internet ortamı ve pazar yerlerinde satış yapmalarını sağladık. Kooperatifimiz üyeleri ürettikleri ürünleri Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara'da açılan kooperatifler fuarında satış yapıyorlar. Çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum, çalışmalarımız devam edecek" dedi.