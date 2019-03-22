Alaşehir'in zeki öğrencilerine İlçe Milli Eğitimden teşekkür

Manisa il genelinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları"nda il ikincisi ve üçüncüsü olan okul öğrencilerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teşekkür etti.

Manisa il genelinde okullar arası "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi. Turnuvada Salihli Akaydın İlkokulu öğrencisi Fadime Sert Q-Bitz alanında il birincisi olurken, Alaşehir Beşeylül İlkokulu 3-C sınıfından Feyza Katrancı Q-Bitz alanında il ikincisi, Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi Taner Can Q- Bitz alanında il üçüncüsü oldu. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş Alaşehir'e iki derece birden kazandıran öğrencileri makamında ağırladı. Müdür Güneş, "Q-Bitz, Mangala ve Equili Brio dallarında önce temsilleri, sonra da elde ettikleri güzel sonuçlar için öğrencilerimizi ve öğretmenleri Orhan Tuncer ve Umut Bircan'ı emek ve özverilerinden dolayı kutluyorum" dedi.