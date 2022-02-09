Alaşehirli 30 kursiyere yeni iş imkanı

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde "Direksiyon usta öğretici" kursu açıldı. 200 saat sürecek olan 'Direksiyon usta öğreticiliği' kursu sonunda sertifikalarını alan kursiyerler motorlu taşıt sürücü kurslarında, usta öğretici olarak işe başlayabilecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan 'Direksiyon usta öğretici' kursuna katılan kursiyerlere yeni bir iş alanı açılacak. Kursu tamamlayanlar usta öğretici sertifikası alarak, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları'nda usta öğretici olabilecekler. Usta öğreticiler ehliyet alacak olanlara direksiyon eğitimi verecek. Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa 30 kursiyer katıldı. Direksiyon usta öğreticiliği kursuna katılan kursiyerlerden en az üç yıllık ehliyet sahibi olmak ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

Kurslarda 'Etkili iletişim', 'Meslek ahlâkı' ve 'Ahilik', 'Çevre koruma', 'İlk yardım', Trafik sistemi ve trafik güvenliği', 'Güvenli araç kullanımı', 'İş sağlığı ve güvenliği', 'Öğretim yöntem ve teknikleri', 'Sürücü adayına taşıt sürüş hâkimiyeti' ile 'Trafikte güvenli sürüş' yaptırma gibi konularda eğitimler verilecek.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde açmış olduğumuz kurslarımıza ilaveten meslek edindirme kursları planlaması yaptık. 200 saatlik direksiyon usta öğreticiliği kursunu planladık. Kursa 30 kursiyer katılıyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler Direksiyon usta öğreticisi sertifikası alacaklar. Bu sertifikalarla Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında görev alabilecekler. Ülkemizde yeni bir sektör olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları böylece hem sertifikalı hem de kalifiye eleman çalıştırabilme fırsatı yakalayacaklar. Alaşehir için değişik alanlarda ve özellikle günümüzde yeni iş alanı olmuş alanlara kalifiye eleman yetiştirebilmek için, çeşitli kurslar açmaya çalışıyoruz. Gençlerimize yönelik öncelikle meslek edindirme kapsamında kurs planlamalarımız olmaktadır. Yeni bir sektör olan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında işe başlayan kalifiye elemanlar hem maaş, hem sigortalı olarak çalışacaklar. Amacımız geleceğimiz olan gençlerimiz için her zaman her yerde herkes için eğitim felsefemizle çalışmalarımız devam edecektir."