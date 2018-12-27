Alaşehirli doktordan ‘Âlâ sınıf'

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hazırlanan ‘Âlâ sınıf' projesi kapsamında ilk sınıf Harika Çocuklar Anaokulu'nda açılı. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Murat Özkarcı tarafından okula kazandırılan sınıfta çocuklar için her şey düşünüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hazırlanan ‘Âlâ sınıf' projesi kapsamında oluşturulan ilk sınıfın açılışı gerçekleştirildi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren ve 35 öğrencinin eğitim gördüğü Harika Çocuklar Anaokulu'nda Dr. Murat Özkarcı tarafından düzenlenen Akıl Oyunları Sınıfı'nda okuma köşesi, akıl ve zeka oyunlarından oluşan oyuncaklar, sınıfın duvarlarında salıncakta salınarak kitap okuyan çocuk, satranç, ağaçların dallarından kitap çıkan resimler bulunuyor. Sınıfın açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve davetliler katıldı.

Projenin ilk sınıfı olan okuldaki açılışa katılan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, “Alaşehir'de başlattığımız ‘Âlâ Sınıf' Projesi kapsamında, ilk ‘Âlâ Sınıf' burada açıldı. Harika Çocuklar Anaokulumuzda Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Murat Özkarcı projeye destek vererek, bu sınıfın düzenlemesini tamamen kendisi üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bu sınıf, projeye destek verilerek düzenlenen ilk sınıf oldu. İlçemizde Âlâ sınıflar oluşturulmak için çalışmalar yapılıyor. Bu projeye destek verenler oluyor, ama ilk kez bir sınıfı tek başına düzenleyen ilk sponsorumuz Dr. Murat Özkarcı oldu. Alaşehir'de güzel işler yapıyoruz. Özellikle ‘Pek Âlâ Okuyoruz' Projesinde büyük başarı yakaladık. Her gün her evde saat 20.30-21.00 saatleri arasında televizyonlar, telefonlar kapatılarak, ailece kitap okuyoruz. Başarının yakalanması tamamen bir ekip işi, idarecimizden öğretmenimize ve ailelerimizin ortaklaşa bir çalışmasıdır. Projelerin uygulanmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Tefriş ettiği sınıfa Akıl Oyunları Sınıfına masa, sandalye alan, okuma köşesi, dama, dedektif denge çubukları, eğlenceli şekiller, farkı bul, pratik bardaklar, hano kuleleri, kızma birader, şekli tamamlama gibi akıl ve zeka oyunları ile sınıfı donatan, duvarlara çeşitli resimler yaptırtan ve çocuklara kitap okuyan Alaşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Murat Özkarcı, “Alaşehir'de doğup büyüyen, Alaşehir'de eğitim gören ve Alaşehir'de doktor olarak hizmet veren birisi olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yaptığım için çok mutluyum. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Burada eğitim gören çocuklarımızda gelecekte Alaşehir'e ve ülkemize hizmet veren bireyler olacaklardır.” diye konuştu.

Âlâ Sınıf Projesi nedir?

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından, Alaşehir genelinde başlatılan proje kapsamında, eğitim seviyesini yükseltecek, fiziki ve araç yönünden daha kaliteli bir ortam oluşturulması kapsamında, Alaşehir'de uygulamaya konulan projede klasik dersliklerden esnek öğrenme alanlarına geçilmesi, öğrenme ortamlarının farklı ve çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirilmesi, öğrencilerin yeni öğrenme alanlarını sevmesi ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duyması, öğretmenlerin farklı pedogojileri keşfetmesi, bireysel olarak her bir öğrenciyi daha yakından tanıması, öğrenenler arasındaki farklılıkların ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarının bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak ele alınması, iş birliği, özgüven, eleştirel düşünme, sorumluluk, iletişim, liderlik ve uyum gibi Alaşehir'de çalışan tüm öğretmenlerin birlik beraberlik duygusunun geliştirilerek bu anlamda ülke genelinde özendirici bir çalışmanın sergilenmesi gibi çalışmalar amaçlanmaktadır. Kaymakamlık tarafından organize edilen projenin uygulanması sorumluluğunu Kemaliye Şehit Astsubay Osman Ersoy İlkokulu öğretmeni Nazan Akkoyun ve Piyadeler Birlik İlkokulu öğretmeni Rabia Varışlı yürütüyor.