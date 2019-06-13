Alaşehirli engelli öğrencilere su altı fotoğrafçılığı eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından da kabul edilen proje kapsamında engelli öğrenciler su altı fotoğrafçılığı eğitimi alacak.

Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği ile Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Mutlu Çocuklar Projesi" İçişleri Bakanlığından onay aldı. Tarih Öğretmeni Uğur Alkan'ın hazırladığı proje kapsamında Alaşehir'deki engelli öğrenciler su altı fotoğrafçılığı eğitimi alacak. İzmir ve Muğla'dan gelecek özel eğitmenler eşliğinde 20 engelli öğrenciye yüzme, dalış, su altı sporları ve su altı fotoğrafçılığı gibi konularda eğitimler verilecek. Eğitimlerle öğrencilere pozitif mental davranışlar kazandırılması hedeflenirken, proje süresince takım çalışmaları seminerleri düzenlenerek sosyal etkinlikler yapılacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu projeyle Alaşehir'deki engelli çocuklarımız bir dizi faaliyeti engelli olmayan arkadaşlarıyla birlikte yapacaklar. Projenin en güzel tarafı da budur. Bir Alaşehirli çocuğun kolaylıkla elde edemeyeceği bir imkana da kolaylıkla sahip olacaklar. Dalış eğitimi gibi kolay elde edilemeyen bir imkana proje sayesinde çocuklarımız sahip olacaklar. Projenin Manisa'da kabul gören tek proje olması da ayrıca kıvanç kaynağımızdı" dedi.

Alaşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Zengin projeyi çok anlamlı bulduklarını ve Alaşehir Belediyesi olarak projeye gereken destekleri vereceklerini söyledi.

Mutlu Çocuklar Projesinin tanıtım törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Zengin, Projeyi hazırlayan Alaşehir 5 Eylül İlkokulu Tarih Öğretmeni Uğur Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık, Alaşehir Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.