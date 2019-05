Alaşehirli engellilerden Başkan Öküzcüoğlu'na iftar daveti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Engelliler ve Dayanışma Derneği üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu kendi binalarında düzenledikleri iftar programına davet etti. Daveti geri çevirmeyen Başkan Öküzcüoğlu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte engellilerle iftar açtı.

Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği kendi aralarında dernek binasında düzenlemiş oldukları iftar yemeğine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu'nu davet etti. Derneğin davetini kıramayan Başkan Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde konuşan Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, daveti geri çevirmeyen Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

İftar programının ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bizler sizleri ağırlayacakken, bize sürpriz yaptınız. Sizlerin davetlerini tabi ki kabul edeceğiz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Olağan üstü bir durum olmadığı sürece hep sizlerle beraber olacağız. Bende sizleri şimdiden 15 Mayıs günü sizin gününüzde davet ediyorum. Her türlü ihtiyacınızda, her türlü sıkıntınızda 24 saat beni arayabilirsiniz, her zaman sizin yanınızdayız" dedi.