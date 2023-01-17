Alaşehirli esnafları il merkezine gitmekten kurtaran çalışma

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren esnaflar artık K Belgesi, Dijital Takograf hizmetleri için yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, esnafların belge işlemlerini Alaşehir TSO'dan halledebilecekleri müjdesini verdi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, Meclis Başkanı Sadık Doğusöz, Genel Sekreter Birol Şen ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette K Belgesi, Dijital Takograf hizmetlerinin Alaşehir TSO'dan verilmesini isteyen heyet Hisarcıklıoğlu'ndan olumlu yanıt aldı. Alaşehir'de faaliyet gösteren esnaflar artık K Belgesi, Dijital Takograf hizmetleri için yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak.

Kararın esnaflar için hayırlı olmasını dileyen Alaşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, "K Belgesi ve Dijital Takograf ihtiyacı olan yüzlerce esnafımız Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na gitmek zorunda kalıyor. Esnaflarımız Manisa'ya giderek hem işlerinden kalıyor, zaman kaybediyorlar hem de bir harcama yapmak zorunda kalıyorlar hem de trafik yoğunluğunda risklerle karşılaşıyorlar, ayrıca Manisa'ya giden esnaflarımızın yapacakları harcamalar Alaşehirli esnaflarımıza kalacak olması bu hizmetlerin art değeri oluyor. Bu taleplerimizi olumlu değerlendiren Başkan Hisarcıklıoğlu, talebimizi kabul ederek hizmetin en yakın zamanda başlaması yönünde talimatlarını ilgili birimlere bildirdi. Böylelikle Ankara'dan üyelerimize müjdeli bir haberle dönmüş olduk" dedi.