Alaşehirli genç öğretmen depremde hayatını kaybetti

Hatay'da görev yapan Manisa Alaşehirli genç öğretmen Betül Kocatürk, ikamet ettiği binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme Hatay'da yakalanarak, bulunduğu binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki öğretmen Betül Kocatürk'ün cansız bedeni bugün enkazdan çıkarıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesi doğumlu olan genç öğretmenin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. 2 yıldır öğretmenlik yaptığı öğrenilen Betül Kocatürk'ün cenazesinin yarın Pazar Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.