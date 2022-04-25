Alaşehirli iki öğretmen uluslararası sempozyumda Türk müziğini anlattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Çetin Burak Mercan ve İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Akkuş, uluslararası sempozyuma katılarak Türk Halk Müziğine ve bağlamaya konusunda yaptıkları çalışmaları aktardılar.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Çetin Burak Mercan ve İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Akkuş, ulusal ve uluslar arası üniversitelerin yer aldığı sempozyuma katıldı. Türk Halk Müziğine ve bağlamaya konusunda yaptıkları çalışmaları aktaran Mercan ve Akkuş, Alaşehir'in adını duyurma fırsatı da buldular. Çevrim içi gerçekleştirilen sempozyuma katıldıkları için gurur duyduklarını söyleyen Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Çetin Burak Mercan, bu tür etkinliklerin daha da artırılması, akademik çalışmaların daha değişik alanlarda yapılmasının yararlı olacağını söyledi.