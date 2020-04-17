Alaşehirli kadın dernekleri güçlerini birleştirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında destek amacıyla maske ve tulum üretimine başladılar. Şimdiye kadar kendilerine destek olanlara destek olma şansı bulduklarını kaydeden kadınlar güçlerinin sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Alaşehir'de Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından maske ve tulum dikim atölyesine çevrilen binayı ziyaret eden Alaşehir belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kadınlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, "20 yıldır bu dernekte çalışıyorum. Öğrencilere burs veriyoruz. Burada kurduğumuz akademide öğrencilerimize kurslar veriyoruz. Topluma faydalı olmaya çalışıyoruz, gücümüz yettiğince. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, burada Kadın Kooperatifi ile birlikte maske ve tulum üretimine başladık. Hastanemizde ve belediyemizde çalışanlara maske ve tulum dikiyoruz. Gücümüz yettiğince sonuna kadar varız." dedi.

Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise, "Yunus Emre Derneği üyeleri ve gönüllü kadınlarla burada çalışma yapıyoruz. Yüzü aşkın tulum diktik, maske dikiyoruz. Hepimiz gönüllü çalışıyoruz burada. Sağlıkta ve belediyede çalışanlar için çalışıyoruz. İnşallah bunu hep beraber aşacağız. İlk defa bugüne kadar bize destek olan veya bizim isteklerimizi karşılayanlara destek olma şansı yakaladık. İnşallah kısa sürede bunu hep birlikte aşacağız. Sağlıkçılara ve belediyenin dışarı çalışan personeli için çalışıyoruz bunun için de gururluyuz" şeklinde konuştu.

Atölyeyi ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi:

"Alaşehir Yunus Emre Derneği ve Kadın Kooperatifi üyelerimiz birlikte maske ve tulum üretimine başladılar. Belediye çalışanlarımız ve sağlıkçılarımız için maske ve tulum üretimi yapıyorlar. Korona virüsten kurtulmanın en önemli yolu kişisel hijyen tedbirlerinin alınmasından geçiyor. Bunun için hepimiz maske, eldiven ve tulumlara ihtiyaç duyuyoruz. Burada hizmet veren yaklaşık 40 kadını ve evlerden de çalışarak destek veren kadınlarımızı kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Bu arada maske dikim atölyesine gelemeyen kadın üyelerin 'Evde kal, sağlıkla kal' sloganı kapsamında evlerinden maske dikerek arkadaşlarına destek oluyorlar.