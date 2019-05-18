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Alaşehirli kadınlar kendi ekonomileriyle güçlenecek

Alaşehir Belediyesi tarafından kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında "Alaşehir Kadınları Güçleniyor" adlı seminer düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi tarafından kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında "Alaşehir Kadınları Güçleniyor" adlı seminer düzenlendi.


Alaşehir Belediyesi kadınların ekonomik anlamda daha güçlü olabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması ve söz sahibi bireyler olması için yola çıkan Alaşehir Belediyesi ilçe kadınlarına yönelik "Alaşehir Kadınları Güçleniyor" adlı seminer düzenlendi. Alaşehir Şehir Sinemasında yapılan toplantıya Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Üyeleri Sema Kaya ve Duriye Kayserilioğlu konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda kadınlara sürdürülebilir kalkınma, kadın kooperatifleri, hedefler ve ortak stratejiler gibi konularda bilgiler verildi.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu'da toplantıda söz alarak, Alaşehirli kadınların güçlenmesi, kendi emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve kooperatif çalışmalarında her zaman beraber olacaklarını dile getirdi.

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