Alaşehirli Kadınlar kooperatifleşme yolunda

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan kadınların üretime katılması projesi kapsamında verilen eğitimlerin ardından Alaşehirli kadınlar kuracakları kooperatifle kendileri üretip kendileri pazarlayarak ekonomiye katkı sağlayacak.

Kooperatif kurma yolunda eğitim vermeye başlayan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 118 kadını eğitime aldı. Vakfın eğitimcileri Düriye Kayserilioğlu ve Sema Kaya tarafından verilen ve 3 gün süren eğitimler Yıldırım Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eğitimin son günü katılımcıları ziyaret ederek kooperatif kurma yolunda ilerleyen kadınlara destek verdi.

Kooperatif kurma aşamasında, üye olmak isteyen 118 kadın eğitim uzmanları tarafından 'Liderlik için kendini geliştirme', 'Vizyon geliştirme', 'Yerel önceliklerin belirlenmesi', 'Kooperatifçilik için stratejik plan geliştirme' konularında eğitim aldı.

Başkan Öküzcüoğlu ziyaret etti

Eğitimin son gününde kadınları ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Seçim öncesi kadınlarımız üreten ve ekonomiye katkı sağlayan bireyler olacaklar demiştik. Bu amaçla ilk hedefimiz kadınların rol aldığı bir kooperatif kurmak. Ancak kooperatif kurmadan önce bu konuda gerekli tüm eğitimleri almak gerekir. Bizde kadın girişimcilerimize ve kooperatifte görev almak isteyen kadınlarımızın eğitimlerini alabilmeleri için profesyonel eğitimcilerimizle işbirliği yaptık. Eğitimlerimiz aşama aşama sürecek. Olgunlaştığı zaman hep birlikte hedefe ulaşacağız. Sonuçta kadınlarımız üreten ve ürettiklerini pazarlayarak, para kazanan birer birey olacaklardır." dedi.