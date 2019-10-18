İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye’de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.


Pazar Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Alaşehir Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehit olan askerler ve gaziler için yaklaşık 2 bin kişilik pilav dağıtımı yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Vatanımız için sınırda görev yapan askerlerimize manevi destek amacıyla vatandaşlarımıza pilav ikram ettik. Askerlerimize dualar ettik. Amacımız görev yapan askerlerimize, şehit olan askerlerimize ve gazilerimize manevi destek vermek, Allah yardımcıları olsun" dedi.


Pilav hayrına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.