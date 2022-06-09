Alaşehirli öğrenciler Model Uçak Türkiye Şampiyonası'nda madalyaları topladı

Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Kulübü öğrencileri, Eskişehir'de düzenlenen "Okul Sporları Model Uçak Türkiye Şampiyonası"nda 16 madalyanın 9'unu alarak, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon öğrenciler sevinçlerini Kaymakam Abdullah Uçgun ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile paylaştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Okul Sporları Model Uçak Türkiye Şampiyonası"na Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Kulübü öğrencileri damga vurdu. İlçede eğitim-öğretim veren 4 okulun öğrencilerinin de üye olduğu Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Model Uçak Kulübü, şampiyonadaki 16 madalyanın 9'unu kazanarak, Manisa'ya gurur yaşattı. Şampiyon öğrenciler madalyalarıyla birlikte Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u ziyaret etti. Ziyarette, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, okul müdürü Keziban Kırdaş da bulundu. Ziyarette konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehirlilere bir gurur yaşattınız. Alaşehir'in yarınları için Alaşehirli öğrencilere model olabilecek bir proje. İlçemizde başlayan başarı ağı Türkiye geneline taşındı. Bundan sonraki hedefimiz uluslar arası yarışmalar, milli sporcular olacak. Ben bu konuda emek harcayan model uçak ekibini çalıştıran Hasan Ersin, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ve kaymakamlık proje çalışma ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerin başarısında büyük katkısı olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şöyle konuştu: "Gittiğiniz bölgelerde Alaşehir'imizin adını duyurduğunuz için teşekkür ederim. Başarınızın artması için ulaşım ve konaklamalarınıza destek veriyoruz. Biz bu parayı kendi cebimizden harcamıyoruz, Alaşehirlilerin parası Alaşehirliler için harcanıyor. Bizler sizlerin çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz"

Öğrencilere ekonomik destek veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ise "Sizler bizim gururumuzsunuz. Bizler sizler için varız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmet edendir' Biz de bu alanda hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz, bu başarı çok çalışmaktan kaynaklanmıştır" dedi.

Alaşehir'in adını şampiyonada duyurdukları için çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler de daha büyük başarılar için durmadan çalışacaklarının sözünü verdi.

Ziyaretin sonunda protokol üyeleri ve şampiyon öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.