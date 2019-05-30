Alaşehirli öğrenciler model uçakta Türkiye 1.'si oldu

Alaşehir İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eskişehir'de yapılan Okul Hava Sporları yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eskişehir'de düzenlenen Okul Hava Sporları yarışmasına katıldı. Alaşehir İ.M.K.B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri Hasan Ersin rehberliğinde katıldıkları Okul Hava Sporları Türkiye Şampiyonasında 1. oldu. Şampiyon öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürleri Necat Acar'la birlikte Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u makamında ziyaret etti. Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Kaymakam Uçgun "Sanat her insanın istediği bir beceridir. Özel bir yetenek ister, emek ister, sabır ister. Öğrencilerimiz emsallerine ve geriden gelecek kardeşlerine örnek olabilecek bir başarı yakalamışlardır. Tebrik ediyorum" dedi.