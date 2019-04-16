Alaşehirli öğrencilere kitap desteği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay ve öğrenciler hayata geçirdikleri "1/B Kitap Topluyor" projesi kapsamında topladıkları kitapları Kozluca İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Alaşehir Cumhuriyet İlkokulu 1/B sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay ve öğrencileri tarafından "1/B Kitap Topluyor" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğretmenleri Bozbay ile birlikte kitap toplayan öğrenciler kitap ihtiyacı olan Kozluca İlkokulu öğrencilerine hediye etti. Proje hakkında bilgi veren Alaşehir Cumhuriyet İlkokulu 1-B Sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay, "Öğrencilerimizle sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardımlaşmayı, arkadaş edinme ve paylaşmayı öğrenebilmek, yaşayabilmek için '1-B Kitap Topluyor' adlı proje başlattık. Proje kapsamında topladığımız 300 adet kitap ve oyuncakları öğrencilerimizle birlikte kırsal Kozluca Mahallesi İlkokulu öğrencilerine hediye ettik. Öğrencilerimiz yeni arkadaşlar edindiler. Birlikte oyunlar oynadık. Amacımız hem yardımlaşma bilincini kazandırmak hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirebilmek" dedi.

Hayata geçirdikleri proje nedeniyle öğretmenleri ve öğrencileri kutlayan Kozluca İlkokulu Müdürü Cavit Gündoğdu, "Öğretmenimiz Ayşegül Bozbay ve 1/B Sınıfı öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış oldukları örnek çalışma ile bizleri çok mutlu ettiler. Öğrencilerimiz her şeyden önce değişik bir ortam, değişik bir grupla karşılaştılar. Biz kırsal kesimde yaşıyoruz. Şehir merkezinde yaşayan öğrencilerimizle, öğrencilerimizin böyle bir ortamda buluşmaları, birlikte oyunlar oynamaları, onlar için hayatları boyunca unutamayacakları birer anı olarak yaşayacaktır. Topladıkları kitaplar ve oyuncaklar hatıra olarak onlarla birlikte yaşayacaktır. Ayşegül öğretmenimiz ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.