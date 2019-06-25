Alaşehirli öğretmenlere zeka oyunları kursu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki öğretmenlere Tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) desteği ile Akıl Zeka Oyunları Kursu verildi.

Alaşehir'de öğretmenlere yönelik TAZOF desteği ile zeka oyunları hakkında kurs verildi. Yardımcı eğitmenler Alaşehir Beşeylül İlkokulu Öğretmeni Orhan Tuncer ve Yıldırım Beyazıt İlkokulu Öğretmeni Umut Bircan tarafından verilen eğitim kursu Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapıldı. Kursa Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ve Köprübaşı ilçelerinden 35 öğretmen katıldığı kursun sonunda öğretmenlere sertifikaları verildi.

Kursu ziyaret eden Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Büyükkarcı öğretmenlere başarılar dileyerek, "Günümüzde ne yazık ki çocuklarımız teknoloji bağımlısı haline geldi. Çok üzücüdür ki bu bağımlılık, çocuklarımızda 1,5 - 2 yaşlara kadar indi. Evlerimizde aileler, okullarımızda bizler buna çözüm üretmenin yollarını arıyoruz. Tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonu desteğiyle yardımcı eğitmenlerimiz tarafından koordine edilen bu etkinlik, inşallah bu teknoloji bağımlılığına alternatifler üretebilecektir. Sizler bu etkinliğin başlangıcısınız. Umarım sayılarımız hızla artar ve okullarımızda öğrencilerinize, evlerinizde çocuklarınıza alternatifler üretebilirsiniz. Bu konuda her gün değişik araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Akıl Zeka Oyunları Eğitmen Eğitiminin amacı eğitim kalitesini artırmaktır. Çocuklarımızı Bilim Teknolojisi bağımlılığından kurtararak, akılcı düşünme ve zamanı iyi kullanabilmektir. Sizleri de bu çalışmalara destek vermenizden dolayı kutluyorum" dedi.