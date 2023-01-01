Alaşehirli Şehit Komiser Süleyman Avşar anıldı

29 yıl önce Tunceli'de teröristlerce girilen çatışmada vurularak şehit olan Komiser Süleyman Avşar adına düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Aralık 1993 tarihinde görev yaptığı Tunceli ili Nazimiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde terör saldırısı sonucu şehit olan Süleyman Avşar adına anma ve hayır programı düzenledi. Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde düzenlenen programa Şehit Avşar'ın annesi Zehra Avşar, kardeşi Bilgin Avşar, yengesi Ayşe Avşar, yeğenleri Süleyman ve Süleyhan Avşar'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Bilbay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Alaşehir MHP İlçe Başkanı Necdet Türk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç ve muharip gaziler, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Çağatay Yayla katılım sağladı.

Şehit Komiser Süleyman Avşar adına Kur'an-ı Kerim okundu ve Mobil İkram Aracı ile pilav hayrında bulunuldu. Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, şehit annesi Zehra Avşar'a Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde Yasin-i Şerif, tespih ve Türk Bayrağı'nın yer aldığı hediyeleri takdim etti. Anne Avşar, düzenlenen mevlit programı için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.