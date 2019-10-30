Alaşehirliler Cumhuriyet Konseriyle coştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, '29 Ekim Cumhuriyet Konseri ' kapsamında Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. TRT İzmir Türk sanat müziği sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 30 kişilik koro, çeşitli makamlardaki yaklaşık 30 eseri seslendirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda verilen açık hava konseri izleyenleri coşturdu. Konserde Cumhuriyet ve Atatürk'ün sevdiği eserlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 30 eser koro ve solo olarak seslendirildi.

Rana Egelioğlu'nun sunuculuğunu yaptığı konserde, izleyiciler de şarkılara zaman zaman bulundukları yerden eşlik etti. Konserin sonunda şef Turgay Kızıltuğ'a Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu çiçek verip, "Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Konserini bizlere sunan, Türk Sanat Müziği Korosuna çok teşekkür ediyoruz. Koromuz bu anlamlı günde bizlere Cumhuriyet coşkusunu yaşattılar. Koromuz çalışmalarına devam edecektir." dedi.