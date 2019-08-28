Alaşehirliler 'Üzüm Festivali' ile coşacak

düzenlenecek Alaşehir Üzüm Festivali birbirinden ilginç yarışmalara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir Üzüm Festivali'ne hazırlanıyor. 30 Ağustos'ta Alaşehir Stadyumunda yerel üretici stantlarının açılışıyla başlayacak festivalde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlenecek. Fener alayı sonrasında ise kutlamalar kapsamında Gece Yolcuları şarkılarını Alaşehirliler için seslendirecek. 5 Eylül Alaşehir'in Kurtuluş yıldönümüne kadar devam eden kutlamalarda 31 Ağustos günü klasik araçlar gösterisi ve gece Cenk Bosnalı Konseri, 1 Eylül günü yemek ustalarının katılacağı Üzümlü Lezzetler yarışması ve Güven Yüreyi konseri, 2 Eylül'de sokak sanatçıları ve Gökçe konseri, 3 Eylül günü kelter çekme yarışması, en güzel üzüm yarışması ve Tuna Kiremitçi konseri ile devam edecek. 4 Eylül günü Kitap okuma etkinliği, tiyatro gösterimi, Küçük İskender anma programı ile devam edecek gecede Remzi Uzgidim konseri sahne alacak. Final ise Alaşehir'in kurtuluş günü olan 5 Eylül günü S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışı, Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Üzüm Güzeli Yarışması ve Koray Avcı konseri ile festival sona erecek.

Tüm Manisalıları festivale davet eden Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Ökzücüoğlu, "30 Ağustos Zafer Bayramı günü başlayacak olan 2. Üzüm Festivali kutlamalarımız birbirinden güzel ve ilgi çekici yarışmalar, konserler ve etkinliklerle Alaşehir ve halkımız dolu dolu 7 gün yaşayacak. Amacımız hem ilçemizin kurtuluş etkinliklerini kutlamak, hem de kurtuluş tarihimizi canlandırarak, yaşatmak hem de vatandaşlarımızın günlük stres ve yorgunluklarından biraz olsun uzaklaşılsın istedik. Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.