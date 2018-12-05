Alaşehirlilere sokakta müzik ziyafeti

Alaşehir Belediyesi'nin 'Müzik sokakta' sloganıyla başlatmış olduğu sokak müziği projesi Alaşehirliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Alaşehir Belediyesi, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın öncülüğünde düzenlemiş olduğu sosyal projeler ve etkinliklerle Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor. 1. Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu konserlerle Alaşehirli vatandaşları ünlü sanatçılarla buluşturan Alaşehir Belediyesi bu kez de 'Müzik sokakta' sloganıyla başlatmış olduğu proje ile dikkat çekti.

Alaşehirliler, haftanın belirli günlerinde belediye binası önünde kurulan sahnede canlı performans sergileyen müzisyenler ile gönüllerince eğleniyor.