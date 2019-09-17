Albay Dere'den Başkan Ergün'e veda ziyareti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'na atanan Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'na atanan Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere'yi makamında konuk etti. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım ile birlikte Dere'yi belediye binası önünde karşıladı. Dereyle birlikte makama geçen Başkan Ergün, kendisine bir vazo hediye etti. Manisa'da bugüne kadar verdiği hizmetler için Dere'ye teşekkür eden Başkan Ergün, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

Başkan Ergün'ü, hiçbir zaman unutmayacağı bir ağabeyi olarak gördüğünü dile getiren Dere, “Sizden ayrıldığım için üzgünüm, benim için çok kıymetlisiniz. Hayatımda gerçekten yer edinen ve hiçbir zaman unutmayacağım bir ağabeyim olarak sizleri hatırlayacağım. Yakın desteğiniz, nezaketiniz sizden çok şey öğrendim. Tevazu bunların başında geliyor. Vatanseverliğinizi ve milliyetçiliğinizi herkes biliyor. Ama bu hizmeti bir şekilde gönül bağıyla, tavizsiz sürdürülmesi çok farklı bir şey. Bu da herkese nasip olmuyor. Allah sizlerden razı olsun. Bana da çok yakın ağabeylik yaptınız" dedi.