İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Albayrak'tan Vali Deniz'e Galatasaray forması

Manisa’ya gelen Galatasaray Sportif A.

Manisa'ya gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak Vali Ahmet Deniz'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak takımın formasını hediye etti.


Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim, Vali Ahmet Deniz'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. Albayrak, ziyareti sırasında Vali Ahmet Deniz'e Galatasaray Forması hediye etti.


Vali Deniz de Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.