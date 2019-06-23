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Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Manisa’nın Kula ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine alıcı kılığına girerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine alıcı kılığına girerek uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri suçüstü yaparak gözaltına aldı.


Kula'da uyuşturucu madde ile mücadeleye savaş açan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kez de alıcı kılığına girerek düzenlediği operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu madde sentetik hap satıcılarına ulaşmak için alıcı kılığına girerek önce telefonla irtibata geçen jandarma ekipleri, daha sonra da Gölbaşı mevkisinde uyuşturucu satıcıları ile bir araya geldi. Telefonla pazarlık yapılan operasyonda olay yerine alıcı olarak giden jandarma personeli, tekrar pazarlık yapıp uyuşturucu madde sentetik hapı satmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda sentetik hapı satmaya çalışan F.Ş.(22) ve S.S. (22) kıskıvrak yakalanırken araç içerisinde bulunan N.Ö. (22) ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildiği öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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