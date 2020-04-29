Alifakı Camii'nin minaresi yenilendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkımı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Alifakı Camii'nin minaresi, yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Ocak ayında deprem afetiyle sarsılan Kırkağaç ilçe merkezi ve mahallelerinde çok sayıda yapı hasar görmüştü. Zarar gören yapılardan biri de Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camii'nin minaresi oldu. Depremde ağır hasar gören ve risk taşıyan caminin minaresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılması için geçtiğimiz aylarda talimat verdi. Başkan Ergün'ün talimatının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yeni minarenin yapımını tamamladı.

Yeni minareyle eski görkem

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla minarenin yapımına başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Minarede, inşaat çalışmalarımız tamamlandı. 32 metre yüksekliğindeki yeni minare, camimize eski görkemini kazandırdı” dedi. Alifakı Mahallesi sakinleri de, minarenin yapılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.