Alirıza'nın yeni akülü sandalye mutluluğu

Manisa'nın Salihli ilçesi Kale Mahallesinde yaşayan engelli Alirıza Dalkara'nın eskiyen akülü sandalyesi Salihli Belediyesi tarafından değiştirildi. Akülü sandalyesi yenilenen Dalkara'nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Kale Mahallesindeki çiftçi babanın 2 çocuğundan birisi olan 38 yaşındaki Alirıza Dalkara'nın akülü sandalyesi eskiyince aile Salihli Belediyesi'nden aracın değiştirilmesi talebinde bulundu. Talep Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anında yerine getirildi. Akülü sandalye Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ ve baba Hüseyin Dalkara'nın yer aldığı törenle Başkan Kayda tarafından doğuştan engelli olan Alirıza Dalkara'ya teslim edildi.

Başkan Kayda “Kale Mahallemizde yaşayan 38 yaşındaki doğuştan engelli Ali Rıza Dalkara kardeşimizin hayatını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Akülü sandalyemiz hayırlı olsun. Vatandaşımızın yüzündeki gülümsemeye katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere” dedi.

Alirıza Dalkara ise isteğini yerine getiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.