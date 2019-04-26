Alışveriş merkezinde afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Beledyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla afet ve acil durum tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sırasında tüm mağazaların ve alışveriş merkezinin personeli güvenli alanda depremin sona ermesini bekledi. Depremin sona ermesiyle birlikte Forum Magnesia'da görevli güvenlik personelinin nezaretinde tahliye işlemi gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanan deprem nedeniyle mağazada raflardaki eşyaların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan bir vatandaş da 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde mağazadan dışarı çıkarıldı.

Öte yandan senaryo gereği göçük altında kalan bir kişi önce AFAD ekipleri tarafından göçük altından çıkarıldı. Göçük altından çıkarılan vatandaşa müdahale eden UMKE ekipleri yaralı vatandaşı emniyetli bir şekilde alışveriş merkezinden çıkardı. Yaralanan vatandaş 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta olası bir yangına karşı müdahale de gerçekleşti. Yangın ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alandaki yangın senaryosu itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat sonrası ekipler bir araya gelerek gerekli personele brifing verdi.