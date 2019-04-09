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Alkol masasında cinayet

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evlerinin bahçesinde alkol alan 2 arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle sonuçlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinin bahçesinde alkol alan 2 arkadaş arasında çıkan sözlü tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre alkolün etkisinde olan A.Y. tartıştığı Hamza Yamaç'ı av tüfeği ile göğsünden vurarak öldürdü.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde Salı gününün ilk saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre A.Y. (24) ve Hamza Yamaç (27), A.Y.'e ait evin bahçesinde alkol almaya başladı. Daha sonra sözlü tartışma sonrası kavgaya dönen olayda A.Y.'nin ruhsatsız av tüfeği ile Hamza Yamaç'ı göğsünden vurduğu öğrenildi. Hamza Yamaç olay yerinde yaşamını yitirirken Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler A.Y.'yi cinayet silahıyla birlikte gözaltına aldı.


Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken cinayet şüphelisi A.Y.'nin jandarma ekiplerince sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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