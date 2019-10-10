İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.


Almanya'da yaşayan iş adamı Michael Oliver Frank, Turgutlu İlçe Müftülüğünde düzenlen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Ali" adını aldı. Turgutlulu sanayici Tahsin Koyak'ın yakın dostu olan Frank'ın ihtida merasimine, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Şube Müdürü Lütfi Elmas, Din Hizmetleri Uzmanı Osman Güreser, Niyazi Bey Camii İmam Hatibi İsmail Akagündüz ve iş adamı Tahsin Koyak katıldı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Michael Oliver Frank, ismini de Ali olarak değiştirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde konuşan Müftü Yavuz, Müslüman olan Frank'a, İslam'ın temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından, dinini iyi bir şekilde yaşaması temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Yavuz tarafından yapılan duanın ardından Ali'ye Kur'an-i Kerim hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.