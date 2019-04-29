Aloğlu, mühendis adaylarıyla buluştu

Ege Vizyon Toplantısı bu sene Manisa Celal Bayar Üniversitesinde gerçekleşti. Toplantıda mühendis adaylarına konuşan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, "Bizler Egeli İhracatçılar olarak ürün ihracatı yaparken, taze beyinlerin ve üreten beyinlerin de ihracatının önüne geçmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Ege bölgesindeki üniversitelerden katılan mühendis adaylarıyla gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yunusemre Belediye meclis üyesi Ahmet Ayberk Aloğlu, “Günümüzde bilim ve ilim adamlarının yani mühendislerimizin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Muhasır medeniyetlere yükselmemiz için üretmemiz gerekiyor, üretmek için ise mühendis gerekiyor. Bizler Egeli İhracatçılar olarak ürün ihracatı yaparken, taze beyinlerin ve üreten beyinlerin de ihracatının önüne geçmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sadece geçen sene bu ülke 254 bine yakın beyin göçü yaşadı” dedi.

Üniversitede teorik eğitimlerini tamamlarken aynı zamanda pratik eğitim için de çaba sarf etmelerinin önemini vurgulayan Aloğlu, “Stajlarınızın verimli geçmesini sağlamak için bünyemizdeki fabrikalarla canhıraş çalışıyoruz” dedi.

Toplantının 19'uncusunu Manisa'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Celal Bayar Üniversitesi İEEE öğrenci Topluluğu Başkanı İsa Yiğit ise, “Ülkemizdeki mühendislerin ve adaylarının önemini biliyor, sorumluluğumuzun farkındayız. İş imkanlarının istenen düzeye ulaşmamasından dolayı kaygılıyız ama bu günleri de geçireceğimizden şüphemiz yok. Yılda iki dönem bir şehirde ve bir üniversitede düzenlenen vizyon toplantılarımız da kısa ve uzun vadede ki planlarımızı karşılıklı tartışıyoruz, fikir alışverişin de bulunuyoruz. Bu toplantımızda emeği geçen herkese Ege İhracatçılar Derneği'ne, lojistik destek veren Yunusemre Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.