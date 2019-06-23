Aloğlu, şehit ailesiyle yakından ilgilendi

1995 yılında Ağrı Patnos'ta şehit olan Piyade Er Mustafa Özoğul'un şehadetinin 24. sene-i devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından pilav hayrı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu programa katılan Yunusemre Belediyesinin Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Şehit Piyade Er Mustafa Özoğul'un şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından pilav hayrı düzenlendi. Düzenlenen programda aziz şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Yunusemre Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı. Milletimizin tarihsel yolculuğunda menzilini belirleyenlerin daima şehitler olduğunu vurgulayan Aloğlu, "Bu ülkeyi toprağın üstündekilerden çok altındakilerin yönettiğini düşünüyorum. Onların bizlere şefaati olmazsa ne bu dünyada ne de öteki dünyada bizlere rahat olmayacağı kanaatindeyim. Milletimizin tarihsel yolculuğunda menzilini belirleyen daima şehitlerimiz olmuştur. Maddi manevi kazanç olarak hanemize yazılan ne varsa onların yüzü suyu hürmetine olduğundan şüphe duymuyorum. Umarım bizlere haklarını helal ederler. Bilinmesini isterim ki bu milletin şehitleri hepimizin kutsalıdır. Omuzlardaki rütbeler, afili koltuklar, tükenmez sermayeler bu kutsalımız önünde rüzgarın önündeki yapraktan farksızdır. Rabbim onların şefaatini üzerimizden eksik etmesin ve bizlere umarım haklarını helal etmişlerdir” şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu programda kahraman şehit Piyade Er Mustafa Özoğul rahmetle anıldı.