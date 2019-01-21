İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alparslan Türkeş Kavşağı drone ile görüntülendi

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Kavşağı’nda sona yaklaşılan ikinci etap üst yapı çalışmaları drone ile görüntülendi.

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Kavşağı'nda sona yaklaşılan ikinci etap üst yapı çalışmaları drone ile görüntülendi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bin 750 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun battı-çıktı olma özelliğini taşıyan Alparslan Türkeş Kavşağı'ndaki üst etap çalışmaları havadan görüntülendi. Üst yapıda asfaltlama ve peyzaj çalışmalarının son hızla devam ettiği projenin merakla beklenen küçük sanayi sitesi girişindeki yeni üst ve alt geçit imalatlarının da tamamlanma aşamasında olduğu görüldü. Alparslan Türkeş Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, Mimar Sinan Caddesi, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi bölgesini kapsayan tüm alan kuş bakışı görüntüsüyle de göz doldurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin finansmanıyla hayata geçen projede Manisa Byükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu'nun bugünü ve yarınlarına önemli bir imza attıklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Günü kurtaran değil geleceği inşa eden hizmet ve yatırımlarımızın en güzel örneği Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı oldu. Gelecek nesiller için hayat bulan en önemli projemizde sona geldik. Halkımızın can ve mal güvenliği her şeyden önemli dedik ve çok şükür gereğini yerine getirdik. Böylesi önemli bir yatırım ilçemizin kazancıdır. Peyzaj çalışmalarıyla da eskisinden çok daha güzel ve estetik görünüm ortaya çıkacak. Sayın Cengiz Ergün başkanımızla el ele çok daha güzel yatırım ve hizmetlerde buluşacağımıza dair inancımız tam. Allah herkesten razı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.