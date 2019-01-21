Alparslan Türkeş Kavşağı drone ile görüntülendi

Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Alparslan Türkeş Kavşağı'nda sona yaklaşılan ikinci etap üst yapı çalışmaları drone ile görüntülendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bin 750 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun battı-çıktı olma özelliğini taşıyan Alparslan Türkeş Kavşağı'ndaki üst etap çalışmaları havadan görüntülendi. Üst yapıda asfaltlama ve peyzaj çalışmalarının son hızla devam ettiği projenin merakla beklenen küçük sanayi sitesi girişindeki yeni üst ve alt geçit imalatlarının da tamamlanma aşamasında olduğu görüldü. Alparslan Türkeş Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, Mimar Sinan Caddesi, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi bölgesini kapsayan tüm alan kuş bakışı görüntüsüyle de göz doldurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin finansmanıyla hayata geçen projede Manisa Byükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu'nun bugünü ve yarınlarına önemli bir imza attıklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Günü kurtaran değil geleceği inşa eden hizmet ve yatırımlarımızın en güzel örneği Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı oldu. Gelecek nesiller için hayat bulan en önemli projemizde sona geldik. Halkımızın can ve mal güvenliği her şeyden önemli dedik ve çok şükür gereğini yerine getirdik. Böylesi önemli bir yatırım ilçemizin kazancıdır. Peyzaj çalışmalarıyla da eskisinden çok daha güzel ve estetik görünüm ortaya çıkacak. Sayın Cengiz Ergün başkanımızla el ele çok daha güzel yatırım ve hizmetlerde buluşacağımıza dair inancımız tam. Allah herkesten razı olsun” dedi.