Alparslan Türkeş Manisa'da anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum Alparslan Türkeş vefatının 22. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen lokma hayrıyla anıldı.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş anısına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde lokma hayrı düzenlendi. Merhum Türkeş anısına yapılan lokma hayrına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İl Yönetimi ile ilçe yönetimleri de katıldı. Lokma hayrında dua okundu. Milliyetçi Gençliğin yetişmesinde büyük emeği olan devlet adamı Alparslan Türkeş'in ebediyete uğurlanmasının 22. yılında bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, merhum Türkeş'e Allah'tan rahmet dileklerini ileterek yapılan hayırların kabul olmasını temenni etti.

Öte yandan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü de Türkeş için lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen Lokma hayrına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.