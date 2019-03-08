Altay Meydanı'na yapılan ay-yıldız motifi çok beğenildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yedieylül yolu üzerinde bulunan Altay Meydanı'na yapılan ay-yıldız motifli peyzaj çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile 'Prestij Caddeler Projesi' kapsamında sil baştan yenilenen Yedieylül Yolu üzerindeki Altay Meydanı'nda uygulanan ay-yıldız motifli peyzaj çalışması tamamlandı. Meydanın yeni hali vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Gerçekleştirilen çalışma ile meydanın gecesinin ayrı gündüzünün ayrı bir güzel olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projelerimizden biri olan prestij caddelerde Yedieylül Yolu'nun yapımını tamamlayarak kullanıma açmıştık. Şimdi de cadde üzerinde bulunan Altay Meydanı'nda fark oluşturacak bir çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tamamladık. Çalışma sonrasında Altay Meydanı gerek yeşillendirmesi, gerek aydınlatması, gerekse ay-yıldız motifli görseli ile bir cazibe noktası haline geldi. Altay Meydanı çalışmasında bizlere desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, çalışmanın Turgutlu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden Şehitler Mahalle Muhtarı Eşref Başaran da “Ortaya çıkan uygulama ve manzara gerçekten çok güzel oldu. Aydınlatmalarıyla birlikte ışıl ışıl bir meydana sahip olduk. Mahallemize değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyorum” dedi.