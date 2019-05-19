'Altın Kızlar' sahada fırtına gibi esti

Futbol Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2. Lige yükselme grubundaki ilk maçına galibiyetle başladı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kendi sahasında İstanbul Dudulluspor ile karşılaşan takım, 2-1'lik skor ile Turgutlu'ya çifte bayram yaşattı. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen ve Belediye Başkanı Çetin Akın da genç sporcuları tebrik ederek, şampiyonluk yolundaki ekibe başarılar diledi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2. Lige yükselme grubundaki ilk maçına galibiyetle başladı. Irlamaz Sosyal Tesislerinde oynanan maçta İstanbul Dudulluspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 2. Lige bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın maç sonunda kızları ve antrenör Kadir Akagündüz'ü tebrik ederek şampiyonluk beklediğini ve genç kızların 2. Lige yükseleceğine inandığını belirtti. Desteklerinden dolayı Başkan Akın'a teşekkür eden antrenör Kadir Akagündüz de, “Şampiyonluk için yolumuza emin adımlar ile ilerliyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanarak inşallah 2. Lige yükselen ekip olacağız” dedi.