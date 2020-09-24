İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınordu'dan Murat Germen'e jest

İzmir ekibi Altınordu Kulübü tarafından Manisa ekibi Murat Germen Spor Kulübüne, oyuncuların kas hafızasını, algı ve motor reflekslerini geliştiren HIT/IT Asistant hediye edildi.


Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Manisa Murat Germen Spor Kulübüne armağan edilen 12 metre çapında bir alandan oluşan 24 panellik sistem, 10 farklı oyun sistemi sayesinde oyuncuların çabuk pas, çevre kontrolü, hız ve doğru karar verme yeteneklerini ölçümlüyor, gelişimlerini kayıt altına alıyor, bu veriler sayesinde de antrenörler oyuncularını yönlendiriyor. Altınordu'nun Türkiye'de daha önce hayata geçirdiği HIT/IT Asistant'ı devreye soktukları için mutlu olduklarını aktaran Kulüp Genel Koordinatörü Alper Dirik, “Öncelikle Altınordu Kulübü'ne ve Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan'a bu güzel hediyesi için teşekkür ederiz. Her zaman iyi bir birlikteliğimiz var. Oyuncunun belirli bir zaman diliminde hızlı ve isabetli pas verme yüzdelerini ölçümleyeceğiz. Özellikle ayak içi vuruş tekniğinin gelişimi açısından oyuncularımıza ciddi fayda sağlayacak.” yorumu yaptı.


Genel Koordinatör Alper Dirik, ayrıca HIT/IT Asistant'ı devreye sokarken sentetik çim desteğinde bulunan Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.