Altınordu'dan Murat Germen'e jest

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Manisa Murat Germen Spor Kulübüne armağan edilen 12 metre çapında bir alandan oluşan 24 panellik sistem, 10 farklı oyun sistemi sayesinde oyuncuların çabuk pas, çevre kontrolü, hız ve doğru karar verme yeteneklerini ölçümlüyor, gelişimlerini kayıt altına alıyor, bu veriler sayesinde de antrenörler oyuncularını yönlendiriyor. Altınordu'nun Türkiye'de daha önce hayata geçirdiği HIT/IT Asistant'ı devreye soktukları için mutlu olduklarını aktaran Kulüp Genel Koordinatörü Alper Dirik, “Öncelikle Altınordu Kulübü'ne ve Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan'a bu güzel hediyesi için teşekkür ederiz. Her zaman iyi bir birlikteliğimiz var. Oyuncunun belirli bir zaman diliminde hızlı ve isabetli pas verme yüzdelerini ölçümleyeceğiz. Özellikle ayak içi vuruş tekniğinin gelişimi açısından oyuncularımıza ciddi fayda sağlayacak.” yorumu yaptı.

Genel Koordinatör Alper Dirik, ayrıca HIT/IT Asistant'ı devreye sokarken sentetik çim desteğinde bulunan Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti.