Altyapı ve üstyapısı ile Güzelköy artık daha modern

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 milyon TL'lik yatırımla Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde de alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile il genelinde mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje ile Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde de alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışma çerçevesinde, 9 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı ile terfi istasyonu montajı yapıldı. Yaklaşık 19 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması hayata geçirildi. Terfi istasyonu, Kuzey doğu kanal kollektör hattı ile atıksuları, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletiyor. Mahallede sokak aydınlatma çalışması yapılarak geceleri de ışıl ışıl olması sağlandı. Bölgede yaşayan vatandaşların altyapı ve üstyapı ihtiyaçları çözüme kavuşurken, burada ikamet eden vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahallenin eskiden toz ve çamur içerisinde olduğunu söyleyen Mahalle muhtarı Arif Akbulut, “Mahallemiz eskiden toz çamur içindeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hiç esirgemeden bütün emeği ile yatırım yaparak, adeta burayı cennete döndürdü. Cengiz bey mahallemizin hayatını kurtardı. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok büyük emeği vardır. Hakkını asla ödeyemeyiz. 30 senelik muhtarım belediye başkanları içerisinde en fazla hizmeti Cengiz Ergün'den gördüm. Allah bin kere razı olsun. Rabbim daha yüksek mertebelerde görmeyi nasip etsin bize. Başkanımızın her zaman yanındayız. Her zaman peşindeyiz” ifadelerini kullandı.