Altyapıdan A takımı bir isim daha

Orta oyuncu pozisyonunda oynayan Sıla Kozak ile sözleşme imzalandı.

Bu yıl ilk kez Kadınlar 2. Liginde Turgutlu'yu temsil edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen, orta oyuncu pozisyonunda sahada mücadele eden 17 yaşındaki Sıla Kozak, A Takımı kadrosuna adını yazdıran dördüncü isim oldu. Sıla Kozak'ı Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi ise Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz imzaladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Altyapımızda voleybola başlayan ve performansıyla Kadın Voleybol Takımımız kadrosuna adını yazdırmayı başaran Sıla kardeşimizi kutluyor, kendisinin ve takımımızın sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Sıla Kozak ise bu transferin profesyonel voleybol hayatı için çok önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Turgutlu Belediyespor'da başladığım voleybol kariyerime yine profesyonel olarak yine yuvamda devam edeceğim. Benim için çok önemli bir başlangıç olan bu sezonda 2. Ligde takımımız ve ilçemiz için en iyi şekilde mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.