Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muzaffer Kirlibal, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Amasya'nın Göynücek ilçesine uğurlandı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Muzaffer Kirlibal için düzenlenen törene katıldı. Merhum Polis Memuru Muzaffer Kirlibal, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'nın Göynücek ilçesinde defnedilmek üzere uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz'in yanı sıra ailesi, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve çalışma arkadaşları katıldı.

Merhum Kirlibal bugün Amasya'nın Göynücek ilçesi Çaykışla Köyü mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.