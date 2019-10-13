Amatör Spor Haftası etkinliğinde futbol rüzgarı

19 Mayıs Stadyumu'nda yoğun ilgiye sahne olan şenliğe 150 sporcu katıldı. 2009-2010-2011- 2012 doğumlu sporcuların yer aldığı futbol şenliğinde, anne ve babalar da çocuklarını yalnız bırakmadı. Amatör Spor Haftası'nda binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Bu yıl da hemen hemen her branşta amatör spor haftası etkinlikleri düzenledik. Futbol Şenliğimiz çok renkli geçti. Katılımdan memnun kaldık. Organizasyonda emeği olanlara teşekkür ediyorum. İlimizde altyapıya önem veren kulüplerimiz var. Kulüplerimizle koordineli çalışıyoruz. Geleceğin yeteneklerini çıkarma adına bol bol turnuvalar düzenliyoruz. Bu şenlikte amacımız, çocuklarımıza maç tecrübelerini yaşatmaktı. Bu açıdan çok faydalı bir organizasyon oldu. Bakanlığımızın öncülüğünde, Manisa Valiliğimizin koordinesinde sporu tabana yaymaya devam edeceğiz” dedi.